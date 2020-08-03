Ambulans verilmediği iddia edilen kadın, hayatını kaybetti
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Ambulans verilmediği iddia edilen kadın, hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmediği için yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldüğü öne sürülen Aysel Çapar (67), hayatını kaybetti.

Ambulans verilmediği iddia edilen kadın, hayatını kaybetti
03.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:55

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmediği için yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldüğü öne sürülen Aysel Çapar (67), hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Çapar, 2001 yılında Hakkari'de şehit olan yeğeni Jandarma Uzman Çavuş Durdu Çapar'ın yanında toprağa verildi.

Yeni Mahalle'de yaşayan Aysel Çapar, 6 ay önce beyin ameliyatı oldu. Ardından da evde bakım hizmeti almaya başladı.  24 Temmuz Cuma günü eve kontrol için gelen doktor, Çapar'ın beyin kanaması geçirdiğini, acilen Kahramanmaraş'a götürülmesi gerektiğini söyledi.

İddiaya göre Aysel Çapar'ın eşi Şükrü Çapar, Göksun Devlet Hastanesi'nden ambulans talebinde bulundu. ancak ambulans gelmedi. Yine iddiaya göre, Aysel Çapar, yakınları tarafından sedye gibi kullanılan çarşafla evden çıkarılarak, otomobille Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne (KSÜ) götürüldü. Burada, yoğun bakıma alınan Çapar, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. ŞEHİT YEĞENİNİN YANINA DEFNEDİLDİAysel Çapar,  Göksun Kerpetenlik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından 2001 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan yeğeni Jandarma Uzman Çavuş Durdu Çapar'ın yanında toprağa verildi.'BU BECERİKSİZLİĞİN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİNİ ARZU EDİYORUM'Çocuklarıyla birlikte taziyeleri kabul eden Şükrü Çapar, otomobille hastaneye götürürken eşinin başındaki ameliyat dikişlerinin açıldığını bu nedenle de bilincini kaybettiğini söyledi. Hastanedeki sağlık çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Çapar, "Hastamız geçen cuma günü rahatsızlandı. Göksun Devlet Hastanesi'nden bir ambulans istedik ama bir türlü ambulansı alamadık. Pazar günü hastamız tamamen fenalaştı, kısmi felç geçirdi. Çünkü beyin kanaması vardı. Sabah olunca özel araçla KSÜ'ye götürdük, orada bir hafta uğraştılar ama tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak bugün vefat etti. Sağlık Bakanlığı'ndan bir arzum var; Göksun Devlet Hastanesi'ndeki bu aymazlığın, beceriksizliğin, basiretsizliğin bir an önce giderilmesini arzu ediyorum ivedilikle" diye konuştu."KAYSERİ'YE GÖTÜRÜRKEN DE AMBULANS VERMEDİLER"Aysel Çapar'ın oğlu Adem Çapar da tüm sağlık camiasını suçlamadıklarını, bunun bir kişinin ihmalinden kaynaklandığını söyledi.  İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialarla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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