Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı
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Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı

Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı
07.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:17

Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı Ağrı'da dünyaya gelen doğuştan kalp hastaları ismi konulmamış iki günlük Bebek Derya Aydın ve dört günlük bebek Mirza Altan'ın tedavisi için İstanbul'dan ambulans uçak Ağrı'ya gönderildi Ağrı'da dünyaya gelen kalp hastaları iki günlük ismi...

Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı

AĞRI - Ağrı'da dünyaya gelen doğuştan kalp hastaları ismi konulmamış iki günlük Bebek Derya Aydın ve dört günlük bebek Mirza Altan'ın tedavisi için İstanbul'dan ambulans uçak Ağrı'ya gönderildi

Ağrı'da dünyaya gelen kalp hastaları iki günlük ismi henüz konulmayan Bebek Derya Aydın ve dört günlük Mirza Altan'nın tedavi edilebilmesi Ankara ve İstanbul'daki hastanelere nakledilmesi gerektiği Sağlık Bakanlığı'na bildirildi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ında girişimleri ile İstanbul'dan Ambulans Uçak Ağrı'ya gönderildi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na inen Ambulans Uçak İki günlük Bebek Derya Aydın'ı Ankara'ya, dört günlük bebek Mirza Altan'ı ise İstanbul'a götürmek üzere alarak havalandı.

'Bundan 15 yıl önce bunları hayal bile edemezdik'

Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayarak: "Allah'a binlerce şükür ediyoruz arkamda duran uçak birisi 2 günlük, birisi 4 günlük olan iki bebeği alıp birisini Ankara'ya birisini İstanbul'a götürüyor. Bundan 15 yıl önce bunları hayal bile edemezdik. Hastaneler de rehin kalmıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü koronavirüsün bütün dünyayı rehin aldığı bir dönemde iki bebek için uçak gönderiyor ve Ağrı'dan Doğu'nun en ucra köşesinden bebek alıp götürüyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." Dedi.

'Bebeklerden birinin ismi Fahrettin olacak'

Hasta iki bebekten ismi konulmamış iki günlük Bebek Derya Aydın'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismini verdiklerini söyleyen Sayan: " Bebeklerden bir tanesinin ismi bırakılmamış. Onun da ismini Sayın Sağlık Bakanımızın ismini bırakıyoruz. Fahrettin ismini veriyoruz. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ismini bu bebeğimize bırakıyoruz. Ailenin de iznini alarak Sayın Sağlık Bakanımız çok çalışmıştı. Ağrı'da bir hatırası olsun istedik. Devletimizle, Bakanımızla Cumhurbaşkanımızla bütün teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Daha önce çok kez uçak gelmişti. Bebekleri götürmüştü. Hatta bir tanesini gece saat 3'te almıştı. Buradan devletim ile gurur duyuyorum. İnşallah birileri bundan ders alır. İnşallah hastanelere karşı çıkanlar, devletin bir şey yapmadığını dillendirmeye çalışanlar, bu olaydan ders çıkarırlar" diye konuştu.

Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı

Kaynak: İHA

Manşet

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