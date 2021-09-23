Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel
Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rahim Koç (46) yönetimindeki 34 BGZ 103 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Yeniçelik Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu karşı yönden gelen İbrahim Sayar'ın kullandığı 55 ABP 890 plakalı vakaya giden ambulansla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans şarampole devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobil sürücüsünün eşi Şerife Koç (44), ambulansta bulunan sağlık görevlileri Lale Kalmış ve Nurcan Yılmaz, Havza ve Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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