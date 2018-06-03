Ambulans ile Otomobil Çarpıştı
Gaziantep'te ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Özel hastaneye ait Kamil Özdemir (43) yönetiminde, 27 DF 040 plakalı, hasta taşıyan ambulans, Pancarlı Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda, Doğukan Kökmen (22) idaresindeki 27 BND 25 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, ambulanstaki hasta, 2 sağlık çalışanı ve otomobil sürücüsü Kökmen yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.