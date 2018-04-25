Ambulans Helikopter Kalp Hastası Bebek İçin Zorunlu İniş Yaptı

Samsun'da dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı çeken iki aylık bebek, tedavisi için İstanbul'a sevk edildiği sırada ambulans helikopter, Zonguldak'a zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'da iki ay önce özel bir hastanede dünyaya gelen iki aylık bebek Hasan Barış Kılınç'ta, kalp rahatsızlığı tespit edildi.

Tedavisi bir süre burada devem eden ve ileri tetkikin yanı sıra yoğun bakım gerektiği için İstanbul'a sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter istendi.

Samsun'dan hareket eden ambulans helikopter, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havaalanına zorunlu iniş yaptı.

İki aylık bebek buraya gelen başka bir ambulans helikopterle başarılı bir şekilde İstanbul Gaziosmanpaşa Özel Yüzyıl Hastanesine sevk edildi.