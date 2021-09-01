Ambulans helikopter Gümüşhane'deki entübe hasta için havalandı

Gümüşhane'de yoğun bakımda yatan 56 yaşındaki entübe hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle İstanbul'a götürülmek üzere Erzurum'a sevk edildi.

Gümüşhane'de yoğun bakımda yatan 56 yaşındaki entübe hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle İstanbul'a götürülmek üzere Erzurum'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde nörolojik hastalık nedeniyle yoğun bakım tedavisi gören İ.K'nin, Türkiye'de birkaç merkezde yapılabilen ameliyatı için İstanbul'a sevki gerekti.

Hastanın entübe olması nedeniyle sevk için Bakanlıktan ambulans helikopter talep edildi.

Yenişehir Stadyumu'na inen ambulans helikopter, hastayı alarak Erzurum'a dönmek üzere havalandı.

İ.K'nin sevki için Erzurum'da yeniden planlama yapılacağı ve buradan ambulans uçak ya da aktarmalı ambulans helikopterle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara