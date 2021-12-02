Amazon Prime Gaming LoL kapsülü nasıl alınır?

Amazon şirketinin League of Legends oyuncularını es geçmediği Prime Gaming Ganimetleri arasında yer alan League of Legends Prime Gaming Kapsülleri'nin kilidini açarak RP, kostüm ve daha fazlasını kazanabilirsiniz. Prime Gaming Kapsülleri yalnızca Amazon Prime üyeleri içindir. Peki Prime Gaming LoL kapsülü nasıl alınır? İşte detaylar...

AMAZON PRIME GAMİNG KAPSÜLÜ NASIL ALINIR?

Gaming Amazon sayfasına gelerek Prime ile ücretsiz olan oyun içerikleri kısmından League of Legends: Prime Gaming Kapsülü hediyesini talep ettikten sonra League of Legends'a giriş yapın; ücretsiz Prime Gaming Kapsülü'nüz ganimet sayfasında açılmayı bekliyor olacak! Yeni bir hesap oluşturduysanız içeriği alabilmek için ilk olarak eğitimi tamamladığınızdan emin olun.

Önemli Not: İçeriğinizi alabilmek için Public Beta Environment (PBE) hesabınıza DEĞİL, Riot Ana hesabınıza bağlandığınızdan ve bu hesaba giriş yaptığınızdan emin olun.

League of Legends, beş güçlü şampiyondan oluşan iki takımının birbirlerinin üssünü yok etmek için karşılaştığı takım tabanlı bir strateji oyunudur. Destansı oyunlar oynayarak, düşmanları öldürerek ve kuleleri yıkarak zafere ulaşmak için 140'tan fazla şampiyon arasından seçiminizi yapın.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet