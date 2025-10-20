Amazon çöktü mü, Amazon problem mi var, ne zaman düzelecek?

Amazon'a bağlı AWS'de meydana gelen bu kesinti, şirketin altyapısını kullanan birçok tanınmış uygulamanın dünya genelindeki kullanıcılarında erişim sorunlarına yol açtı. Snapchat, Roblox, Duolingo ve Fortnite gibi platformlarda yaşanan bağlantı problemleri, kesintinin küresel ölçekte geniş yankı bulmasına neden oldu.

AWS'DE YAŞANAN KESİNTİ DÜNYA GENELİNDE MİLYONLARI ETKİLEDİ

Amazon'un dünya çapında çok sayıda popüler uygulamaya altyapı sağlayan bulut hizmeti şirketi AWS ( Amazon Web Services)'te meydana gelen geniş çaplı kesinti, Snapchat, Roblox, Duolingo ve Fortnite gibi platformlarda erişim sorunlarına neden oldu. Kesinti, bu uygulamaları kullanan milyonlarca kullanıcıyı dünya genelinde etkiledi.

KESİNTİDEN BİRÇOK DEV ŞİRKET VE UYGULAMA ETKİLENDİ

AWS, dünya genelinde büyük ölçekli şirketler, üniversiteler ve devlet kurumlarına uzaktan bilgi işlem, veri depolama ve yazılım hizmetleri sunuyor. Sabah saatlerinde yaşanan ve saatler süren bu kesinti, yalnızca oyun ve sosyal medya platformlarını değil; Robinhood, McDonald's, Coinbase, Signal ve X (eski Twitter) gibi uygulamaları da etkiledi.

Ayrıca HBO Max, Lyft, Disney+, Prime Video, Hulu, IMDb ve Reddit gibi birçok platformun kullanıcıları da erişim sorunlarını bildirdi. Kesintiden Amazon Alexa, Ring güvenlik sistemleri ve bazı havaalanlarında Amazon altyapısı kullanan kiosklar da etkilendi.

AMAZON'DAN AÇIKLAMA: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sorunlar TSİ 10.00 civarında başladı. Kesintinin nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmazken, Amazon saat TSİ 14.00'te yaptığı duyuruda sorunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Amazon'un açıklamasında, "Temel DNS sorunu tamamen çözüldü ve çoğu AWS hizmeti artık normal şekilde çalışıyor. Ancak çözüm süreci devam ederken bazı taleplerde yanıt gecikmeleri yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.

Hata raporu: