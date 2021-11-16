Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 2021 - 2022 sezonunda futbol dalında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yapılacak malzeme yardım programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in yaptığı teşekkür ve bilgilendirme konuşmasının ardından İl Özel İdaresinin destekleriyle hazırlanan malzemeler, Vali Mehmet Alpaslan Işık ve protokol tarafından amatör liglerde mücadele eden 21 takıma verildi. Sporcular ve kulüp yöneticileriyle bir süre sohbet eden Vali Işık, 2021-2022 sezonu için salonda bulunan tüm sporculara başarılar diledi. 16 Kasım 2021 Salı günü Kazımkarabekir Spor Salonunda yapılan programa, Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Çalışkan, daire müdürleri, kulüp yöneticileri ile sporcular katıldı. Karaman Valiliği/BASIN

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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