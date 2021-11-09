AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE 120 BİN TL DESTEK

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, amatör spor kulüplerine 2014 yılından bu yana verdiği desteğe devam etti. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF), amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya gelen Gürkan, 23 amatör kulübe toplamda 120 bin TL maddi destekte bulunduklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle amatör spor kulüpleri ile bir araya gelemediklerini belirten Gürkan, "Tabi pandemi her şeyi etkiledi. Sadece sporu değil, yaşamı etkiledi. Yaşam durma noktasına gelmedi ama bir ağır çekime girdi. Bugün yaşam tekrardan normal seyrine dönmeye çalışıyor. 2014 yılından bu yana uyguladığımız bir sistem var. Buradaki amaç çalışan, hak eden, mücadele eden, ter akıtan kurumları, kulüpleri, dernekleri desteklemek. Spor yaşamın vazgeçilmezi, olmazsa olmazı. Özellikle küçük çocuklarımız için gençlerimizi için bu yaşlarda başlatacağımız spor faaliyetleri belki de yaşam boyu devam edecek bir davranış biçimine dönüşecek. Spor davranış biçime dönüştüğünde evlatlarımız zararlı alışkanlıklardan, kötü alışkanlıklardan kurtulacaklar. Belediyede bu noktada devreye giriyor. Hepiniz bu işi amatör olarak yapıyorsunuz. Bir çoğunuz o çok değerli zamanınızı, sevdiklerinizle geçirmeniz gereken zamanı başkalarının çocukları için harcıyorsunuz" diye konuştu.

2014 yılında amatör spor kulüplerine bir söz verdiğini ve bu sözü de 8 yıldır yerine getirdiklerini belirten Gürkan, "Şehrin imkanlarını, şehirdekiler ile paylaşarak, şehrimizi her acıdan daha ileriye taşımak çabası. Bizim verdiğimiz bir can suyu. Sizleri biraz daha ileriye taşıyacak bir destek, katkı. Ama yapmaya devam edeceğiz. Keşke daha çok imkanımız olsa, daha çok ekonomik gücümüz olsa, bu rakamları daha da büyütebilsek. Ama ileriki zamanlarda bu desteğimiz daha da artacak" dedi.

Edirne ASKF Başkanı Emre Alp de "Pandemi nedeniyle oynanmayan maçlarımız başladı. Müsabakalarımız devam ediyor. Salon sporlarımızda yakın zamanda başlayacaklar. Sporla tekrar buluştuk. Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a amatör spor kulüplerine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Belediyemiz olmazsa anladığımız kadarıyla spor kulüplerimiz de olmayacak" ifadelerini kullanarak, amatör spora verdikleri destekten dolayı Edirne Belediyesi'ne ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.

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