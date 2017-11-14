Amatör Olta Balıkçıları Adana'da Yarışacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, amatör sportif olta balıkçılığını sevdirmek ve deniz kirliliğini önleme bilincini geliştirmek amacıyla 18-19 Kasım'da Yumurtalık ilçesinde Zeytinbeli Plajı'nda 2. Doğu Akdeniz Surf Casting Turnuvası'na



gerçekleştirilecek. Anadolu Surf Casting Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nin (ASCODER) merhum Ercan Kaya anısına organize ettiği turnuvada 200 yarışmacı oltalarını Akdeniz'in maviliklerine fırlatacak.



Başkan Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy, ASCODER'in 18-19 Kasım'da organize ettiği 2. Doğu Akdeniz Surf Casting Turnuvası'na Türkiye'nin dört bir katılacak amatör olta balıkçılarını Yumurtalık Zeytinbeli Plajı'nda misafir edeceklerini belirtti.



Halil Hızlısoy, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal ve ASCODER Başkanı Necdet Kara ile koordinasyon halinde turnuva hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "163 kilometrelik sahile sahip Adana'da deniz turizminin gelişmesi adına plajları düzenli olarak temizleyen, tatil sezonunda çok sayıda kültürel ve sportif etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyemiz, amatör olta balıkçılarının turnuvasına da tam destek verdi. Olta balıkçılığını sevdirmek ve deniz kirliliğini önlemeyi amaçlayan turnuvaya katılan yarışmacılara 'rastgele' diyoruz. Adanalıları bu heyecan dolu, keyifli etkinliğe davet ediyoruz" diye konuştu.



Hedef balığın çipura, levrek, minekop, sargoz ve mırmır türlerinin olduğu 2. Doğu Akdeniz Surf Casting Turnuvası'nda birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin 300 lira, üçüncüye 2 bin 700 lira, en büyük balığı tutana 3 bin bin lira değerinde ödüller verilecek.



Yarışma alanına ulaşım, kamp ve yemek ihtiyaçları katılımcılar tarafından karşılanacak. - ADANA