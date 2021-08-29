Amatör balıkçının ağına köpek balığı yavrusu takıldı

Serik'te bir amatör balıkçı, ağlarına takılan köpek balığı yavrusunu kurtararak yeniden denize bıraktı.

Serik'te bir amatör balıkçı, ağlarına takılan köpek balığı yavrusunu kurtararak yeniden denize bıraktı.

Boğazkent Mahallesi'nde balık tutmak için denize açılan amatör balıkçı Ümit Bucaklıoğlu'nun attığı ağlara köpek balığı yavrusu takıldı.

Bucaklıoğlu, ağlardan kurtardığı yavru balığı yeniden denize bıraktı.

Yavru köpekbalığı tekrar mavi sularla buluşup, gözlerden kayboldu.

Bucaklıoğlu, "Balık tutmak için arkadaşımla denize açıldık. Ağlara takılan yavru köpek balığını görünce önce şaşırdım ama sonra hemen ağlardan kurtardım ve denize geri bıraktım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer