Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu
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Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu

Amasyalı Rıza Kaya ile tanışarak evlenen Rus uyruklu Daria Lobaşhova, Amasya Müftülüğüne müracaat ederek Müslümanlığı seçti.

Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu
11.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:08

Amasyalı Rıza Kaya ile tanışarak evlenen Rus uyruklu Daria Lobaşhova, Amasya Müftülüğüne müracaat ederek Müslümanlığı seçti. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz rehberliğinde yapılan ihtida töreninde Lobaşhova, şahitlerin huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "İpek" adını aldı.

Müslümanlığı seçmekten mutlu olduğunu ifade eden Lobaşhova, "Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi isteğimle İslam dinini seçtim. İnşallah bana hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i okuyarak eşimin de yardımıyla İslamı daha iyi anlamaya çalışacağım." dedi.

Tören sonunda Ayvaz, Lobaşhova'ya ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA

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