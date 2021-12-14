Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

AMASYA - Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya-Çorum karayolu Gökhöyük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat'a giden Topçam firmasına ait Hakkı Tayfur'un kullandığı 60 BD 831 plakalı otobüs, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Son dakika haber! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 24 yaralı var

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 24 yaralı var

 Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

 Yaşlı çiftin tartışmasında kan aktı! Eşini 2 el ateş ederek öldürdü

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İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Son Dakika Haberleri

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