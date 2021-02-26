Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulunan yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi
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Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulunan yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi

26.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:10
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulunan yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulunan 76 yaşındaki Hidayet Temizel, son yolculuğuna uğurlandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulunan 76 yaşındaki Hidayet Temizel, son yolculuğuna uğurlandı.

Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde geçen yıl 28 Aralık'ta kaybolan ve 24 Şubat'ta Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulunan Temizel'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Merkezindeki işlemlerinin ardından köye getirildi.

Temizel'in cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardınan köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Temizel'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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