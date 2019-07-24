Amasya'da "Yassıçal Çuha Dokuması" sergisi

Amasya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Sigorta işbirliğinde hayata geçirilen "Bir Usta Bin Usta" sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Yassıçal Çuha Dokuması" sergisi açıldı.

Saraydüzü kışla binasında düzenlenen sergide, eğitmenliğini Hatice Bünyat'ın yaptığı kursa katılan ve başarılı olan 22 kursiyere mezuniyet belgeleri verildi.

Sergide, kursiyerlerin kurs boyunca yassıçal çuha dokumasından yaptığı eserler sergilendi.

Amasya'nın Yassıçal köyüne özgü ve yaklaşık 2 asırlık tarihi olan çuha dokuması, ipleri kök boyalarla boyanıp tetce ve çıkrıkla mekiklere sarılarak, kendine özgü tezgahlarda dokunarak, kıyafet, çarşaf ve örtü yapımında kullanılıyor.

Kaynak: AA