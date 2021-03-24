Amasya'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Amasya'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

24.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:07
Amasya'da yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Amasya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mehmet Paşa Mahallesi'nde Atilla Yıldız'a ait evden kimsenin bulunmadığı sırada dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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