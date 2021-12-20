Amasya'da tırın çaptığı yaya hayatını kaybetti
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'nın Suluova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
SAMSUN (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Amasya'dan Samsun'a giden Mustafa A. (41) idaresindeki 55 H KV 7740 plakalı plakalı tır, Cevizdibi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Akbulut'a (30) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı.
AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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