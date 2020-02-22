Amasya'da sokak hayvanları yararına tiyatro oyunu sahnelendi

22.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:26

Amasya Doğal Hayat ve Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde yürütülen "Minik Dostlarımız İçin Tiyatro" projesi kapsamında sokak hayvanları yararına tiyatro oyunu sahnelendi.

Amasya'da 2012 yılından bu yana gösteri yapan Maydanoz Sapları Tiyatro Ekibi, "Entrikalı Dolap Komedyası" oyununu sahneye koydu.

Oyundan elde edilen gelir, tedavi edilen sokak hayvanlarının masrafları ile yiyecek ihtiyaçları için kullanılacak.

Amasya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı ve Amasya Doğal Hayat ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi Asena Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların duyarlılığından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yüzlerce hayvanın bakımını yaptırdıklarını dile getiren Uysal, "En azından klinik masraflarının ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için bu organizasyona giriştik. Sağ olsun, Maydanoz Sapları Tiyatro Ekibi de bizi kırmadı. Beklediğimizden çok daha yüksek ilgiyle karşılaştık. İnsanların kayıtsız kalmadığını fark ettik. Hem insanları sanatla buluşturduk hem de hayvan sevgisini kitlelere yaymış olduk." dedi.

Oyunun sahnelenmesinden masraflardan sonra yaklaşık 3 bin lira kaldığını anlatan Uysal, "Hayvanların dili yok. 'Onlar bulur, onlar yapar.' diye düşünülmemesi lazım. Onlara yardım etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ekipten Uğur Çetin de yıllardır tiyatro ile ilgilendiklerini belirterek, "Bizim için en anlamlı oyunlardan biriydi. Sanatın gücünü bir kez daha gördük. Sanat, sokaktaki minik dostlarımıza kadar yardım ediyor. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Oyunu Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Baro Başkanı Ahmet Melik Derindere ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel de izledi.

Kaynak: AA