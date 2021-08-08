Amasya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine giden Nuri Aydın (72) idaresindeki 60 TA 750 plakalı otomobil, Yeşilyenice mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken, araçtaki eşi Hacer Aydın (70) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur