Amasya'da kedilerin kavgası kamerada
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Amasya'da kedilerin kavgası kamerada

05.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:39
Amasya'da kedilerin kavgası kamerada

AMASYA kent merkezi ile Taşova ilçesinde kedilerin kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AMASYA kent merkezi ile Taşova ilçesinde kedilerin kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Taşova ilçesinde bir çöp konteynırının yanında karşılaşan iki kedi, dakikalarca birbirlerine meydan okudu. Sırtlarını kamburlaştıran kediler, sesleriyle boş sokağı inletti. Bir süre mırlayan kediler, daha sonra boğuşmaya başladı. Kedilerin kavgasını, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir diğer kedi kavgası ise Amasya merkezde bulunan Gümüşlü Mahallesi'nde yaşandı. Yiyecek kavgasına tutuşan iki kedi, bir süre birbirlerine mırladı ve ardından boğuşmaya başladı. Kedilerin birbirlerini yaralamaması için bağıran vatandaşların sesiyle ürken iki kedi, değişik yönlere kaçarak kayboldu.Kentte daha önce da kafa kafaya tokuşan koçların telef olduğu anlar, kameraya yansımıştı.


Amasya'da kedilerin kavgası kamerada
Amasya'da kedilerin kavgası kamerada
Amasya'da kedilerin kavgası kamerada
Amasya'da kedilerin kavgası kamerada
Amasya'da kedilerin kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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