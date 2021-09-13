Amasya'da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Amasya'da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi

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Amasya'da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi

Amasya'da jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 adet obje ele geçirildi.

Amasya'da jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonrası V.Ç. adlı şahsın elinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu bilgisi alındı. Takibe alınan şüpheli V.Ç.'nin içinde bulunduğu araç ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Elinde bulunan poşete sarılı kavanozu dışarı attığı görülen şahsın kaçtığı araç durdurulduğunda yapılan üst aramasında gömlek cebinde 1 adet altın yüzük ve sikke bulundu. Arabadan attığı kavanoz içerisinde ise değişik dönemlere ait 9 adet madeni yüzük, 4 adet kolye ucu, 11 adet metal obje, 1 adet mühür ve farklı dönemlere ait 287 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheli V.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

(Murat Çelik/İHA)

Amasya'da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi

Amasya'da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi

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Haber: Amasya'da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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