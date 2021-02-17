Amasya'da kar yağışı altında mini konser

AMASYA Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü'nde görevli müzisyenler, kar yağışı altında mini konser verdi.

Kentte sabah saatlerinden beri etkili olan kar yağışı altında Amasya Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü'nde görevli müzisyenler, sokakta konser verdi. Kar üzerinde bilinen ve sevilen şakıların seslendirildiği mini konser, yoldan gelip geçenler tarafından ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI