Amasya'da kar yağışı altında mini konser
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Amasya'da kar yağışı altında mini konser

17.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:35
Amasya'da kar yağışı altında mini konser

AMASYA Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü'nde görevli müzisyenler, kar yağışı altında mini konser verdi.

AMASYA Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü'nde görevli müzisyenler, kar yağışı altında mini konser verdi.

Kentte sabah saatlerinden beri etkili olan kar yağışı altında Amasya Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü'nde görevli müzisyenler, sokakta konser verdi. Kar üzerinde bilinen ve sevilen şakıların seslendirildiği mini konser, yoldan gelip geçenler tarafından ilgi gördü. 


Amasya'da kar yağışı altında mini konser
Amasya'da kar yağışı altında mini konser
Amasya'da kar yağışı altında mini konser
Amasya'da kar yağışı altında mini konser

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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