Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hülya Coşgun idaresindeki 06 BOS 851 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı mevkisinde Metehan Coşar yönetimindeki 34 KG 4545 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Mustafa ve Feride Coşgun ile Halide Aktürk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun