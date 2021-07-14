Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hülya Coşgun idaresindeki 06 BOS 851 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı mevkisinde Metehan Coşar yönetimindeki 34 KG 4545 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Mustafa ve Feride Coşgun ile Halide Aktürk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Sertab Erener Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Şenol Güneş Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 13:59:26. #1.16#

title