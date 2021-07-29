Taşova'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Garip'in (33) kullandığı 05 HP 923 plakalı hafif ticari araç, Çaydibi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Uzun (20) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.??????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk