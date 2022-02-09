Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

AA, Murat Demirci - Güncel
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Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden Y. Y, E.K, İ.Y, ve M.G. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Demirci - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel, Haberler

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