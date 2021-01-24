Amasya'da cami lojmanında yangın
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Amasya'da cami lojmanında yangın

24.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:09
Amasya'da cami lojmanında yangın

AMASYA'da cami lojmanı, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

AMASYA'da cami lojmanı, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Ezinepazar köyündeki Hunlar Camii'ne ait tek katlı lojmanda sabah saatlerinde çıktı. Din görevlisi Osman Avcı'nın ailesiyle birlikte yaşadığı lojmandan dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangın sırasında evde bulunmayan Avcı ailesine ise komşuları haber verdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Amasya'da cami lojmanında yangın
Amasya'da cami lojmanında yangın
Amasya'da cami lojmanında yangın
Amasya'da cami lojmanında yangın
Amasya'da cami lojmanında yangın
Amasya'da cami lojmanında yangın
Amasya'da cami lojmanında yangın
Amasya'da cami lojmanında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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