Amasya'da bir evin sel suları nedeniyle yıkılma anı kameralara yansıdı
Amasya'da, sağanak sonrası meydana gelen selde tek katlı evin yıkılma anı kameralara yansıdı.
Amasya'da, sağanak sonrası meydana gelen selde tek katlı evin yıkılma anı kameralara yansıdı.
Merkeze bağlı Göllü Bağları Mahallesi'nde etkili olan sağanağın ardından, dere kenarındaki Hasan İnce'ye ait ev sel suları nedeniyle yıkıldı.
Evin yıkıldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Ev sahibi İnce, gazetecilere, olaydan 10 dakika önce dışarı çıktığını ve sele kapılmaktan kurtulduğunu söyledi.
Ekipler, selden etkilenen noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur