Amasya'da binaya giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince yakaladı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince yakaladı.
Bireylül Mahallesi'nde bir binaya yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine giden Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yılanı yakalayarak binadan çıkarttı.
Yılan, daha sonra doğal ortamında serbet bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun