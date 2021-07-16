Amasya'da binaya giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı
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Amasya'da binaya giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı

Amasya'da binaya giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince yakaladı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince yakaladı.

Bireylül Mahallesi'nde bir binaya yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yılanı yakalayarak binadan çıkarttı.

Yılan, daha sonra doğal ortamında serbet bırakıldı.

Amasya'da binaya giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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