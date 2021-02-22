Amasya'da bağ evi yandı, Türk bayrağı zarar görmedi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, evdeki alçıpandan yapılan Türk bayrağı ise zarar görmedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, evdeki alçıpandan yapılan Türk bayrağı ise zarar görmedi.

Taşova ilçesine bağlı Elmakırı (Kirampa) köyünde saat 18.30 sıralarında A.D.'ye ait bağ evinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında bağ evinin büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, duvarda alçıpandan yapılan Türk bayrağı ise yangından etkilenmedi. Bağ evinin etrafında inceleme yapan itfaiye erleri, tüm eşyaların yanmasına rağmen alçıpandan yapılan Türk bayrağının alevlerden etkilenmediğini fark etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı