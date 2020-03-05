: Amasya'da 8 yıl önce kaybolan kişiyi babası öldürmüş

05.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:53

Amasya'da 8 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kişinin, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bağlarüstü köyünde yaşayan Ahmet Sucu'nun (30) 2012'de kaybolmasıyla ilgili dosya, İl Jandarma Komutanlığı tarafından incelemeye alındı. Jandarma, Ahmet Sucu'nun babası, annesi ve iki kardeşinin yeniden ifadelerine başvurdu.

Daha önce oğlu için "Başını alıp gitti" diye ifade veren baba Asım Sucu, olayın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra suçunu itiraf etti.

Oğlunun kendisine ve annesine sürekli olarak şiddet uyguladığını öne süren Asım Sucu, 27 Mayıs 2012'de işten döndüğünde annesini döven oğlunu durdurmak istediğini, kendisine saldırması üzerine bir anlık öfkeyle eline geçirdiği baltayı oğlunun başına vurduğunu ifade etti.

Oğlunun cesedini evin avlusuna gömdüğünü anlatan Sucu, 5 yıl sonra eşinin, rüyasında oğlunun babaannesi ile dedesinin yanına gömülmek istediğini gördüğünü kendisine söylemesi üzerine, çıkardığı kemikleri köy mezarlığında anne ve babasının mezarının yanına kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti.

Babanın gösterdiği noktada iş makinesiyle yapılan kazıda, Ahmet Sucu'ya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Bunun üzerine babanın yanı sıra, Ahmet Sucu'nun annesi Ş.S. ve kardeşleri A.S ile E.E. gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba Asım Sucu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Anne Ş.S. adli kontrol şartıyla, A.S. ve E.E. ise savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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