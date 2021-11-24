Amasya'da 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da meydana gelen 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tokat istikametinden Amasya'ya gelen Ayhan E. idaresindeki 35 JD 978 plakalı otomobil, İpekköy mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Sıddıka E, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suluova ilçesinde de Onur H'nin kullandığı 05 FS 316 plakalı otomobil, Mezarlık Kavşağı mevkisinde, Nurullah E. idaresindeki 05 ABF 246 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Nurullah E'nin kullandığı araçta bulunan Büşra ve Yiğit Efe E. yaralandı. Yaralılar, Suluova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet