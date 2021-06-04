Amasra nerede? Filyos Limanı! Amasra nereye bağlı!
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Amasra nerede? Filyos Limanı! Amasra nereye bağlı!

Amasra nerede? Filyos Limanı! Amasra nereye bağlı!
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Merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde belli oldu. Amasra'da bulunan doğalgaz sevinç yarattı. Peki, Amasra 1 kuyusu nerede? Amasra nerede? Filyos Limanı! Amasra nereye bağlı!

Merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde belli oldu. Amasra'da bulunan doğalgaz sevinç yarattı. Peki, Amasra 1 kuyusu nerede? Amasra nerede? Filyos Limanı! Amasra nereye bağlı!

AMASRA 1 KUYUSU NEREDE?

Amasra-1 Kuyusu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarına göre Kuzey Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer almaktadır. Amasra-1 kuyusu şehir olarak Zonguldak ilimizde yer almaktadır.Ek olarak Amasra, Bartın iline bağlı bir ilçedir.

AMASRA NEREYEBAĞLI?

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir.

Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalarına sahip olan Amasra, antik dönem de Amastris 3000 yıllık tarihi, hem çekicilik[4] ve balıkçılığa[5] dayanan yerel sanatları, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanlarına sahip bir yerleşim yeridir. Amasra hâlen özgün balık lokantaları, otelleri ve ev pansiyonlarına sahip bir turizm bölgesidir.

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