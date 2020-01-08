Amasra'da dev dalgalar oluştu
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Amasra'da dev dalgalar oluştu

Amasra'da dev dalgalar oluştu (2)DALGALARIN ARASINDA KALDILARBartın'ın Amasra ilçesinde Büyük liman mevkiinde mendireğe vuran dalgalar yaklaşık 5 metre yukarıya yükseldi.

08.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:43
Amasra'da dev dalgalar oluştu

'da dev oluştu (2)

DALGALARIN ARASINDA KALDILAR

'ın Amasra ilçesinde Büyük liman mevkiinde mendireğe vuran dalgalar yaklaşık 5 metre yukarıya yükseldi. Bu sırada mendireğin gerisinde yürüyen 3 kişi mendireğe çarpan dalgaların içeriye girmesiyle zor anlar yaşadı. Dalgaların üzerine gelmesiyle bir kişi denize düşme tehlikesi yaşarken, 3 kişi bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Büyük bir facianın eşinden dönülen olay anı bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Amasra'da dev dalgalar oluştu
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