Son dakika haberleri! Amanoslar'da PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Amanoslar'da PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

09.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:47
Son dakika haberleri! Amanoslar'da PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberi: Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekat timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

(Selçuk Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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