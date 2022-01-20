OSMANİYE (İHA) - Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolları ulaşıma kapandı. Osmaniye Belediyesi karla mücadele ekipleri, Amanos Dağları'nda bulunan yaylalarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'de önceki günlerde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun, Mitisin ve Olukbaşı yaylalarının yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmaya çalışan Osmaniye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1 metre kalınlığındaki kar içerisinde yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler yaylalara çıkacak olan vatandaşların araçlarına kar lastiği takmaları ile zincir ve çekme halatı bulundurmaları konularında uyarılarda bulundu.

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede çiftçilerin zirai don olayına karşı tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulundu.