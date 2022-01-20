Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | Güncel

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolları ulaşıma kapandı.

OSMANİYE (İHA) - Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolları ulaşıma kapandı. Osmaniye Belediyesi karla mücadele ekipleri, Amanos Dağları'nda bulunan yaylalarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'de önceki günlerde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun, Mitisin ve Olukbaşı yaylalarının yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmaya çalışan Osmaniye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1 metre kalınlığındaki kar içerisinde yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler yaylalara çıkacak olan vatandaşların araçlarına kar lastiği takmaları ile zincir ve çekme halatı bulundurmaları konularında uyarılarda bulundu.

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede çiftçilerin zirai don olayına karşı tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulundu.

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Son Dakika Haberleri

Amanos Dağları, Amanoslar, Osmaniye, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title