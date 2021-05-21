Amanos Dağları'nda PKK'nın yer altı deposu bulundu
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Amanos Dağları'nda PKK'nın yer altı deposu bulundu

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | 3. Sayfa

Amanos Dağları'nda PKK'nın yer altı deposu bulundu Depoda 1 boru tipi EYP, 6 AK-47 kaleşnikov piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Hatay'ın Payas ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Eren-8 Amanoslar...

Amanos Dağları'nda PKK'nın yer altı deposu bulundu

Depoda 1 boru tipi EYP, 6 AK-47 kaleşnikov piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Eren-8 Amanoslar Operasyonunda tespit edilen 2 ayrı yer altı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Payas ilçesinde gerçekleştirilen Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nda 2 ayrı yer altı deposu tespit edildi. Ekipler depoda 1 boru tipi EYP, 6 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlarla tükenen bölücü terör örgütünün mağara, barınak ve sığınaklar ile burada ele geçirilen örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmatta da tek tek imha ediliyor" denildi.

Amanos Dağları'nda PKK'nın yer altı deposu bulundu
Amanos Dağları'nda PKK'nın yer altı deposu bulundu
Amanos Dağları'nda PKK'nın yer altı deposu bulundu
Amanos Dağları'nda PKK'nın yer altı deposu bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

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