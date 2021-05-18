Amanos Dağları'na doğa yürüyüşçüleri ve amatör fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bitmesi ve havalarını ısınmasıyla Amanos Dağları, doğa yürüyüşçüleri ve amatör fotoğrafçıların akınına uğradı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bitmesi ve havalarını ısınmasıyla Amanos Dağları, doğa yürüyüşçüleri ve amatör fotoğrafçıların akınına uğradı.

Hassa ilçesinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Mığır Tepesine gelen doğa severler ve amatör fotoğrafçılar, temiz hava ve doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Ziyaretçiler, ormanlık alanda yürüyüş yaptı, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bol bol fotoğraf çekti.

Amanosları ziyarete gelenlerden Çetin Maden, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından böyle bir geziye çıkmanın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Bölgeye grup olarak geldiklerini ve kendilerini tabiatın güzelliklerine bıraktıklarını dile getiren Maden, "Farklı tabiat bitkileriyle iç içeyiz. Mutlu olduk, stres attık ve eğlendik. Tabiatı seven arkadaşların gelip buraları görmesini tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş