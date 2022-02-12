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Amanos Dağları eteklerinde yılkı atları görüldü

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Amanos Dağları eteklerinde yılkı atları görüldü

Amanos Dağları'nın Gaziantep'in İslahiye ilçesi tarafındaki eteklerinde yılkı atları gözlemlendi.

GAZİANTEP (AA) - Amanos Dağları'nın Gaziantep'in İslahiye ilçesi tarafındaki eteklerinde yılkı atları gözlemlendi.

Amanos Dağları'nın İslahiye'nin Fevzipaşa Mahallesi'ndeki uzantısındaki yamaçlarında kış mevsiminin zorlu şartları ve doğal yaşamlarında hayatlarını sürdüren gruplar halindeki yılkı atları görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek arayışında olan yılkı atlarını görüntüledi.

Ekipler ayrıca yılkı atlarına yem bıraktı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Amanos Dağları, Gaziantep, Güncel, Haberler

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