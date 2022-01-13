Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim? Aman Reis Duymasın filmi konusu, oyuncuları ve Aman Reis Duymasın özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Aman Reis Duymasın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aman Reis Duymasın filmini izleyecek olanların merak ettiği Aman Reis Duymasın konusu nedir, Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler ve Aman Reis Duymasın özeti gibi konuları inceliyoruz.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır.

Yönetmen: Onur Tan Oyuncular: Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir Tür: Komedi Yapım Yılı: 2019 (100 dk) Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma Senaryo: Bahadır Özdener

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