Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim? Aman Reis Duymasın filmi konusu, oyuncuları ve Aman Reis Duymasın özeti! - Haberler
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Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim? Aman Reis Duymasın filmi konusu, oyuncuları ve Aman Reis Duymasın özeti!

Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim? Aman Reis Duymasın filmi konusu, oyuncuları ve Aman Reis Duymasın özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aman Reis Duymasın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aman Reis Duymasın konusu, özeti ve Aman Reis Duymasın oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aman Reis Duymasın filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aman Reis Duymasın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aman Reis Duymasın filmini izleyecek olanların merak ettiği Aman Reis Duymasın konusu nedir, Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler ve Aman Reis Duymasın özeti gibi konuları inceliyoruz.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Onur Tan

Oyuncular: Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2019 (100 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma

Senaryo: Bahadır Özdener

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