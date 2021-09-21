Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler? Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler? Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler? Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden doğan Aman Reis Duymasın filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Peki, Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler? Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aman Reis Duymasın başrolde kimler var? Aman Reis Duymasın hangi kanalda olacak? İşte detaylar...

Bugün ATV'de EDHO yerine Aman Reis Duymasın filmi yayınlanacak. İzleyiciler, Aman Reis Duymasın filminin konusu ne oyuncuları kimler merak etti. Peki, Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aman Reis Duymasın oyuncu kadrosu nedir, konusu ne? Aman Reis Duymasın filmi vizyona girmesi ile Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları konusu, oyuncuları Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları özeti merak edilmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan doğan ve izleyicilerin yabancı olmadığı yeni film, konusu ve kurgusu ile beğeni topaldı. İşte Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları ve Aman Reis Duymasın Filminin özeti!

Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Film, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakterlerinin kullanıldığı aynı isimdeki Türk televizyon dizisine dayanmaktadır.

Aman Reis Duymasın 21 Eylül Salı günü ATV'de saat 20:00 'da ekranlara gelecek.

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

Sevil Akı Saner: Emine İspirli

Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

Ömer Kurt: Zafer

Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

Sabahattin Yakut: Korhan

Berna Üçkaleler: Sibel

Ezgi Esma Kürklü:Gamze

Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel İrem Derici Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler? Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 18:51:14. #1.17#