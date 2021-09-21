Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler? Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden doğan Aman Reis Duymasın filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Peki, Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler? Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aman Reis Duymasın başrolde kimler var? Aman Reis Duymasın hangi kanalda olacak? İşte detaylar...
Bugün ATV'de EDHO yerine Aman Reis Duymasın filmi yayınlanacak. İzleyiciler, Aman Reis Duymasın filminin konusu ne oyuncuları kimler merak etti. Peki, Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aman Reis Duymasın oyuncu kadrosu nedir, konusu ne? Aman Reis Duymasın filmi vizyona girmesi ile Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları konusu, oyuncuları Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları özeti merak edilmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan doğan ve izleyicilerin yabancı olmadığı yeni film, konusu ve kurgusu ile beğeni topaldı. İşte Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları ve Aman Reis Duymasın Filminin özeti!
Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Film, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakterlerinin kullanıldığı aynı isimdeki Türk televizyon dizisine dayanmaktadır.
Aman Reis Duymasın 21 Eylül Salı günü ATV'de saat 20:00 'da ekranlara gelecek.
Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere
Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli
Sevil Akı Saner: Emine İspirli
Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu
Ömer Kurt: Zafer
Bekir Çiçekdemir: Hüsnü
Sabahattin Yakut: Korhan
Berna Üçkaleler: Sibel
Ezgi Esma Kürklü:Gamze
Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.