Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler? Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün ATV'de EDHO yerine Aman Reis Duymasın filmi yayınlanacak. İzleyiciler, Aman Reis Duymasın filminin konusu ne oyuncuları kimler merak etti. Peki, Aman Reis Duymasın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aman Reis Duymasın oyuncu kadrosu nedir, konusu ne? Aman Reis Duymasın filmi vizyona girmesi ile Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları konusu, oyuncuları Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları özeti merak edilmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan doğan ve izleyicilerin yabancı olmadığı yeni film, konusu ve kurgusu ile beğeni topaldı. İşte Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları ve Aman Reis Duymasın Filminin özeti!

AMAN REİS DUYMASIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmi. Film, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz karakterlerinin kullanıldığı aynı isimdeki Türk televizyon dizisine dayanmaktadır.

Aman Reis Duymasın 21 Eylül Salı günü ATV'de saat 20:00 'da ekranlara gelecek.



AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI VE KADROSU

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

Sevil Akı Saner: Emine İspirli

Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

Ömer Kurt: Zafer

Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

Sabahattin Yakut: Korhan

Berna Üçkaleler: Sibel

Ezgi Esma Kürklü:Gamze

Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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