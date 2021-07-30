Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu
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Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu

Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'de 9 yaşındaki Suriyeli sığınmacı kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki 'Amal' adlı kuklanın, yolculuğu Mersin'in Tarsus ilçesinde devam etti.

MERSİN'de 9 yaşındaki Suriyeli sığınmacı kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki 'Amal' adlı kuklanın, yolculuğu Mersin'in Tarsus ilçesinde devam etti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ve Kültür Yöneticisi Recep Tuna'nın Türkiye yapımcıları olduğu, Suriyeli sığınmacı bir kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki Amal adlı kuklanın Gaziantep'ten Manchester'a uzanan 8 bin kilometrelik yolculuğunda üçüncü durağı Tarsus oldu. Çeşitli kültür ve sanat çalışmalarıyla ilçede yürüyen Amal, St. Paul Anıt Müzesi'nin sokağından geçerken çocuklardan yoğun ilgi gördü. Amal, Slow Food Yeryüzü Pazarı'ndan sonra Tarsus'ta kendisine verilen özel hediyeleri, Londra'daki St. Paul Katedrali'ne ulaştırmak üzere teslim aldı.

 


Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu
Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu
Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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