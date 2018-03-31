Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, "Biz Afrin'de bir terör örgütüyle savaşmıyoruz. Emperyalist güçlerle savaş veriyoruz." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu'nun düzenlediği "Yüzde 100 Milli Düşünce, Yerli Üretim ve Doğru Tercih" panelinde konuşan Türkmenoğlu, savaş dönemlerinde dışa bağımlı olduğu için Türkiye'nin kıskaca alındığını, bunun son örneğinin "Zeytin Dalı Harekatı"nda yaşandığını söyledi.

Dışa bağımlı olmamak için çok çalışmak gerektiğine vurgu yapan Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler bugüne kadar sömürgeci olmadık ama sömürülen bir ülke de olmayız. Bu konuda asla ve asla tavizimiz yok. Bizim güneyimizde yaşanan bir iç savaş sadece rastlantısal bir savaş değil. Sonundaki hedef Türkiye ve İran. Büyük İsrail'i kurmak için yüzyıllardır uygulanan planın bir parçası bunlar. Amaç büyük İsrail'i kurmak. Buna engel olacak güç olarak Türkiye'yi görüyorlar."

Marmaris'e gelirken içinin ürperdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikaste gelen hainlerin emeline ulaşamadığını ifade eden Türkmenoğlu, şehitler verdiklerini ama mücadelelerinin bitmediğini vurguladı.

Türkmenoğlu, Türkiye'ye parasıyla silah vermeyenlerin teröristte uçaklar dolusu, tırlar dolusu silah verdiğini vurguladı.

Düşmanın iyi tanınması gerektiğine işaret eden Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

"İyi tanıyıp ona göre ülkemizin bağımsızlığını, gelecek dönemde dünya ile rekabet edebilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için de kendi birikimlerimizi vatanın yararına hizmet noktasında kullanmamız gerekiyor. Dünyanın en büyük 16. ekonomisiyiz. İlk 10'a girmeye çalışıyoruz. Bu da siz gençlerimizin gayretiyle olacak."

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'in de katıldığı panelde yerli ve milli üretimin önemi anlatıldı.

Yılın genç girişimcisi ödüllü Duygu Yılmaz, babasının, zeytin yutma alışkanlığından yola çıkarak geliştirdiği ürünleri ve projeler hakkında bilgi aktardı.

Zeytin çekirdeğinden ürettikleri biyoplastik ile yerli otomobile de katkı sunmak istediğini belirten Yılmaz, projelerine devletin destek olduğunu ifade etti.