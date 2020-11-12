Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar

İstanbul Kartal'da yaşayan alzheimer hastası yaşlı kadını aile hekimliğine götüren dolandırıcılar, doktora 10 bin lira vererek, yaşlı kadının akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor aldı. Ardından da yaşlı kadının Şişli'de bulunan evini 1 milyon 650 bin liraya sattılar. Olayla ilgili operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.