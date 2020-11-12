Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar
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Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar

12.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:05

İstanbul Kartal'da yaşayan alzheimer hastası yaşlı kadını aile hekimliğine götüren dolandırıcılar, doktora 10 bin lira vererek, yaşlı kadının akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor aldı. Ardından da yaşlı kadının Şişli'de bulunan evini 1 milyon 650 bin liraya sattılar. Olayla ilgili operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri alzheimer hastası yaşlı kadının dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Dolandırıcılar Kartal'da yaşayan alzheimer hastası yaşlı kadına Silivri'de bulunan ve aile hekimliğinde görevli doktora götürdü.

DOKTORA RÜŞVET VERDİLER

Doktora verdikleri 10 bin lira karşılığında alzheimer hastası kadın için "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti. Daha sonra dolandırıcılar yaşlı kadına ait Şişli'de bulunan evini 1 milyon 650 bin liraya sattı.

Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dün polis ekipleri sahte evraklarla usulsüz şekilde kazanç sağlayan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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