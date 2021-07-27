Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp
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Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp Yaşlı kadın için tüm ekipler seferber oldu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 75 yaşındaki Yadigar Özcan için tüm ekipler seferber oldu.

Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp

Yaşlı kadın için tüm ekipler seferber oldu

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 75 yaşındaki Yadigar Özcan için tüm ekipler seferber oldu. Jandarma, AFAD, AKUT ile ANDA arama ve kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda drone ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesi'ndeki evinden 25 Temmuz Pazar Günü çıkan alzheimer hastası Yadigar Özcan'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT ile ANDA arama ve kurtarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı.

Öte yandan Özcan'ın kaybolduğu yer ile Çepnibektaş, Çepnidere, Çatalköprü ve Irlamaz kırsalında drone ve iz takip köpeğiyle de arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp
Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp
Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp
Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp
Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp
Alzheimer hastası kadın 3 gündür kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar

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