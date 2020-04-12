Alzheimer hastası 90 yaşındaki Yusuf Yılmaz koronavirüsü yendi Alzheimer hastası 90 yaşındaki Yusuf Yılmaz koronavirüsü yendi 90 yaşındaki alzheimer hastası Yusuf Yılmaz, 15 günlük tedavi sürecinin ardından korona virüsü yendi.

Alzheimer hastası 90 yaşındaki Yusuf Yılmaz koronavirüsü yendi

İSTANBUL - 90 yaşındaki alzheimer hastası Yusuf Yılmaz, 15 günlük tedavi sürecinin ardından korona virüsü yendi. Yusuf Yılmaz'ın gelini Türkan Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 24 Mart tarihinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 90 yaşındaki alzheimer hastası Yusuf Yılmaz'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Daha önce kalp ameliyatı olan ve şeker hastalığı bulunan Yusuf Yılmaz hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. 15 günlük sürecin ardından korona virüsü yenen Yusuf Yılmaz taburcu oldu.

"Bayağı kilo vermiş, artık çocuk gibi beslenecek"

Hastalığın başlangıç sürecini anlatan Yusuf Yılmaz'ın gelini Türkan Yılmaz, "Öksürükle başladı. Ateşi çıkınca hastaneye götürdük. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teşhis koyuldu. 15-16 gün hastanede yattı. 2 kere test yapıldı. 'İyi çıktı' dediler. Sonra kan değerlerine baktılar. İyi olduğunu söylediler. İlaçlarını vereceğiz. Yemesine dikkat edeceğiz. Sık sık yemesi gerekiyor. Baya kilo vermiş. Artık çocuk gibi beslenecek" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanına, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz"

90 yaşındaki kayınpederinin alzheimer hastası olduğunu söyleyen Türkan Yılmaz, "Allah'a hamd ediyoruz. Allah bütün hastalara şifa versin. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanına, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA