Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular

İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR - Haberler | Yerel

Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Yeniköy Mahallesi'nde 12 kilometre içme suyu ve 3 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlanmasının ardından devam eden 5 bin metrekarelik kilit...

Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Yeniköy Mahallesi'nde 12 kilometre içme suyu ve 3 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlanmasının ardından devam eden 5 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasında da sona yaklaşıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Turgutlu'nun Yeniköy Mahallesi'nde de altyapı çalışmalarını tamamladı. Mahallede çalışma yapan ekipler, 12 kilometre içme suyu ve 3 kilometre kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 5 bin metrekare kilit parke döşeme çalışmalarında da sona gelindi.

Muhtar'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldız, yürütülen çalışmalar ile ilgili teşekkürlerini ileterek, "MASKİ ekipleri tarafından mahallemize şu ana kadar içme suyu ve kanalizasyon döşeme işlemleri çok şükür tamamlandı. Şu an yapılan üstyapı çalışmalarının da sonuna gelmek üzereyiz. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız rahat nefes alacaklar. Sağlıklı altyapıya kavuştuk. Hizmetleri ile mahallemizi daha yaşanabilir bir yer haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalar tamamlandığı zaman kendisini mahallemizde ağırlarız" dedi.

Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular
Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular
Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular
Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Mesut Özil Ozan Tufan Fırat Aydınus Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 14:26:21. #1.16#

title