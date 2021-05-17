Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular

Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Yeniköy Mahallesi'nde 12 kilometre içme suyu ve 3 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlanmasının ardından devam eden 5 bin metrekarelik kilit...

Altyapısı tamamlanan Yeniköy'ün üstyapısı da yenileniyor: Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Yeniköy Mahallesi'nde 12 kilometre içme suyu ve 3 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlanmasının ardından devam eden 5 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasında da sona yaklaşıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Turgutlu'nun Yeniköy Mahallesi'nde de altyapı çalışmalarını tamamladı. Mahallede çalışma yapan ekipler, 12 kilometre içme suyu ve 3 kilometre kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 5 bin metrekare kilit parke döşeme çalışmalarında da sona gelindi.

Muhtar'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldız, yürütülen çalışmalar ile ilgili teşekkürlerini ileterek, "MASKİ ekipleri tarafından mahallemize şu ana kadar içme suyu ve kanalizasyon döşeme işlemleri çok şükür tamamlandı. Şu an yapılan üstyapı çalışmalarının da sonuna gelmek üzereyiz. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız rahat nefes alacaklar. Sağlıklı altyapıya kavuştuk. Hizmetleri ile mahallemizi daha yaşanabilir bir yer haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalar tamamlandığı zaman kendisini mahallemizde ağırlarız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR