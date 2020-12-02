Altyapı bölgesinde yol konforu geçici asfaltla sağlanacak
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Altyapı bölgesinde yol konforu geçici asfaltla sağlanacak

02.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:26

- Altyapı bölgesinde yol konforu geçici asfaltla sağlanacak Denizli'de 5 mahallede devam eden altyapı çalışmalarında sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsiminde daha güvenli ve konforlu ulaşımı için ana arterlerde geçici asfalt çalışmasına başladı.

- Altyapı bölgesinde yol konforu geçici asfaltla sağlanacak

DENİZLİ - Denizli'de 5 mahallede devam eden altyapı çalışmalarında sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsiminde daha güvenli ve konforlu ulaşımı için ana arterlerde geçici asfalt çalışmasına başladı.

Denizli'de geçtiğimiz aylarda Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka'nın bir kısmı ve Deliktaş Mahallesi'nin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirilmesi için çalışmalar başlamıştı. Bölgeyi ilk kez yağmur suyu hatlarıyla buluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsiminde daha güvenli ve konforlu ulaşımı için ana arterlerde geçici asfalt çalışmasına başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ilk etapta Şeyh Bedrettin Caddesi, Şehit İlker Kocabıyık Caddesi, Şehit Yılmaz Bakan Caddesi, Şehit İsa Özmen Caddesi, 2049, 2111 ve 2186 Sokak'ta asfalt çalışması yapacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçici asfaltlama çalışmalarına ilk olarak Şehit İlker Kocabıyık Caddesi'nde başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2 etap halinde sürdürdükleri altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

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2021'de üst yapıya başlanacak

Özellikle kış mevsiminde meydana gelebilecek olumsuzluklardan dolayı ana arterlerde geçici asfaltlama çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, gelecek yıl içerisinde bölgede asıl üstyapı projesine geçileceğine dikkati çekti. Alt ve üst yapının tamamlanmasıyla yatırımın bölgeye 100 yıl hizmet edeceğini vurgulayan Başkan Zolan, "Bu mahallelerimiz de modern bir alt ve üst yapıya kavuşmuş olacak. Bu yatırımdan torunlarımızın torunları faydalanacak. Denizlimize hizmet etmeye, şehrimize güzellikler katmaya devam ediyoruz. Milletimize hizmet olunda asla durmayacağız. Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. Destek veren sabır gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Altyapı bölgesinde yol konforu geçici asfaltla sağlanacak
Altyapı bölgesinde yol konforu geçici asfaltla sağlanacak
Altyapı bölgesinde yol konforu geçici asfaltla sağlanacak
Altyapı bölgesinde yol konforu geçici asfaltla sağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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