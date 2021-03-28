Altunköprü Türkmen katliamının şehitleri anıldı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü beldesinde 100'den fazla Türkmen'in Baas rejimi askerleri tarafından öldürülmesinin 30. yıl dönümü dolaysıyla anma merasimi düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü beldesinde 100'den fazla Türkmen'in Baas rejimi askerleri tarafından öldürülmesinin 30. yıl dönümü dolaysıyla anma merasimi düzenlendi.

Şehitlikte düzenlenen anma törenine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili ve eski ITC Başkanı Erşat Salihi, Türkmen yöneticiler, yerel yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

Basına açıklamada bulunan Salihi, Altunköprü katliamının Türkmenlere yönelik yönelik yapılan bir soykırım niteliği taşıdığını söyledi

Katliamda 100'dan fazla masum insanın öldürülmesinin Türkmenlerin varlığına kast ettiğini belirten Salihi, "Bugün Irak'taki Türkmen varlığını, dirliğini ve birliğini bu insanlara borçluyuz." ifadesini kullandı.

Salihi, yaklaşık yüz yıldır Türkmenlerin bu topraklarda varlık gösterebilmek için çetin bir mücadele sürdürdüğünü vurguladı.

Ailesinden 5 kişiyi kaybetti.

????

Katliamda ailesinden 5 kişiyi bir günde kaybeden Basime Mithat, "Üç ağabeyimi ve 2 kuzenimi Altunköprü katliamında kaybettim.

Baas rejimi askerleri genç yaşlı bilmeden herkesi alıp götürdü. Daha sonra yargısız infaz etti." dedi.

Mithat, aile fertlerine ait cenazelerini 22 gün sonra belde yakınında bir toplu mezarda bulduklarını ifade etti.

Kerkük'ün Altunköprü beldesinde aralarında çocukların da olduğu onlarca masum Türkmen, Saddam Hüseyin'e karşı Mart 1991'de düzenlenen kuzey ayaklanmalarında yer aldıkları iddiasıyla kurşuna dizilerek öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb