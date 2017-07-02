Altunhisar İlçesinde Şenlik Düzenlendi

Altunhisar ilçesi Zindan vadisinde 6.sını düzenlenen 'Aşık Tahiri Kültür ve Yayla şenlikleri' renkli görüntülere sahne oldu.



İlçe Belediye Başkanı sayın Erdal Sarı, şenliğe katılanlara teşekkür etti. Şenlikte kültüre ait sunumlar yapılırken develerle ve eşeklerle gösteri yapıldı.



Çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte belediye tarafından hazırlanan yemekler ikram edildi.



Zindan vadisinde düzenlenen şenliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İlçe Kaymakamları ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE